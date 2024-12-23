Игрок МЮ отмечает, что им нужно улучшить свою игру в обороне во время розыгрышей стандартов

Вчера "Манчестер Юнайтед" дома разгромно уступил "Борнмуту" со счетом 0:3. "Красные дьяволы" очень уязвимыми выглядят во время стандартных положений (пропустили шесть голов в последних шести матчах). Защитник "МЮ" Лисандро Мартинес считает, что дела команды идут вверх, несмотря на то, что они идут на 13-м месте и одновременно подчеркнул, что им нужно улучшить свою игру в обороне при розыгрышах стандартов.

"Мы очень разочарованы, потому что я считаю, что мы играем достаточно хорошо. Мы создаем много моментов, но, к сожалению, не можем забить, поэтому мы разочарованы. Мы должны скорректировать некоторые вещи, особенно при розыгрышах стандартов, но я думаю, что мы должны начинать игры, забивая первый гол. Мы хотим работать над этим. Я думаю, что у нас замечательный тренер и замечательная команда. Сейчас у нас есть шанс, потому что мы знаем, что в этом клубе проигрыш неприемлем, но мы здесь, чтобы изменить ситуацию", - цитирует Мартинеса Sky Sports.

Отметим, что следующий матч "МЮ" проведет 26 декабря на выезде против "Вулверхэмптона".