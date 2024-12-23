Один из лидеров Арсенала выбыл на несколько недель из-за травмы

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сообщил, что правый вингер команды Букайо Сака пропустит несколько недель из-за травмы подколенного сухожилия.

"Все выглядит не очень хорошо. Он выбыл на много недель. Это большой удар, но для нас это будет серьезным вызовом, чтобы преодолеть еще одно испытание", - сказал Артета.