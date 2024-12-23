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Один из лидеров Арсенала выбыл на несколько недель из-за травмы
Об этом сообщил наставник канониров
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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сообщил, что правый вингер команды Букайо Сака пропустит несколько недель из-за травмы подколенного сухожилия.
"Все выглядит не очень хорошо. Он выбыл на много недель. Это большой удар, но для нас это будет серьезным вызовом, чтобы преодолеть еще одно испытание", - сказал Артета.
Напомним, что Сака получил травму в матче против "Кристал Пэлас" (5:1).
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