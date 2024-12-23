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Кристал Пэлас продлит контракт со своим форвардом - ВВС

Англия

Матета остается в Премьер-Лиге

Кристал Пэлас продлит контракт со своим форвардом - ВВС

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Кристал Пэлас" продлит сотрудничество с французским форвардом Жаном-Филиппом Матетой до 2027 года. Об этом сообщает ВВС.

У игрока текущий контракт рассчитан до июня 2026 года. Но в договоре Матеты есть опция продления сотрудничества еще на один сезон. По информации источника, она будет активирована в ближайшее время.

Форвард в текущем сезоне сыграл за "Кристал Пэлас" 21 поединок, в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста.

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Кристал Пэлас (Лондон) Жан-Филипп Матета
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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