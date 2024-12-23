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Кристал Пэлас продлит контракт со своим форвардом - ВВС
Матета остается в Премьер-Лиге
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Кристал Пэлас" продлит сотрудничество с французским форвардом Жаном-Филиппом Матетой до 2027 года. Об этом сообщает ВВС.
У игрока текущий контракт рассчитан до июня 2026 года. Но в договоре Матеты есть опция продления сотрудничества еще на один сезон. По информации источника, она будет активирована в ближайшее время.
Форвард в текущем сезоне сыграл за "Кристал Пэлас" 21 поединок, в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста.
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Источник:ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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