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"Ему нужны дополнительные тесты". Виргер Арсенала выбыл на несколько недель
Об этом сообщил Микель Артета
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Левый вингер "Арсенала" Рахим Стерлинг выбыл из состава на несколько недель.
"Ему нужны дополнительные тесты завтра, чтобы понять степень травмы. Это колено, и нам надо подождать 24 часа, но, к сожалению, он выбыл на некоторое время", - сказал главный тренер "канониров" Микель Артета.
Рахим в текущем сезоне забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 11 матчах во всех турнирах.
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