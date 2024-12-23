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"Ему нужны дополнительные тесты". Виргер Арсенала выбыл на несколько недель

Англия

Об этом сообщил Микель Артета

"Ему нужны дополнительные тесты". Виргер Арсенала выбыл на несколько недель

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Левый вингер "Арсенала" Рахим Стерлинг выбыл из состава на несколько недель.

"Ему нужны дополнительные тесты завтра, чтобы понять степень травмы. Это колено, и нам надо подождать 24 часа, но, к сожалению, он выбыл на некоторое время", - сказал главный тренер "канониров" Микель Артета.

Рахим в текущем сезоне забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 11 матчах во всех турнирах.

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Источник:
Аrsenal
Опубликовал: Екатерина Власова
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