"Ему нужны дополнительные тесты". Виргер Арсенала выбыл на несколько недель

Левый вингер "Арсенала" Рахим Стерлинг выбыл из состава на несколько недель.

"Ему нужны дополнительные тесты завтра, чтобы понять степень травмы. Это колено, и нам надо подождать 24 часа, но, к сожалению, он выбыл на некоторое время", - сказал главный тренер "канониров" Микель Артета.

Рахим в текущем сезоне забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 11 матчах во всех турнирах.