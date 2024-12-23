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Бывший гендиректор Ромы подписала контракт с Ноттингем Форест
Сулуку начнет работать в команде с 5 января 2025 года
Football Italia
"Ноттингем Форест" объявил о назначении на должность генерального директора Лину Сулуку, которая ранее работала в "Роме".
"Мы рады сообщить о назначении Лины Сулуку новым генеральным директором клуба. Она начнет работать в команде с 5 января 2025 года", - говорится в заявлении "Ноттингем Форест".
Сулуку будет контролировать стратегическое развитие "Фореста", управляя долгосрочным видением клуба относительно успеха в Премьер-лиге и европейских соревнованиях.
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Источник:Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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legio5 (Николаев)
23.12.2024 в 19:55
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