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Бывший гендиректор Ромы подписала контракт с Ноттингем Форест

Англия

Сулуку начнет работать в команде с 5 января 2025 года

Бывший гендиректор Ромы подписала контракт с Ноттингем Форест

Football Italia

Новина українською

"Ноттингем Форест" объявил о назначении на должность генерального директора Лину Сулуку, которая ранее работала в "Роме".

"Мы рады сообщить о назначении Лины Сулуку новым генеральным директором клуба. Она начнет работать в команде с 5 января 2025 года", - говорится в заявлении "Ноттингем Форест".

Сулуку будет контролировать стратегическое развитие "Фореста", управляя долгосрочным видением клуба относительно успеха в Премьер-лиге и европейских соревнованиях.

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Ноттингем Форест Рома (Италия)
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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legio5 (Николаев)
23.12.2024 в 19:55
екоцид. вовків спаплюжила, взялася за ліс...
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Комментарии 1
legio5 (Николаев)
23.12.2024 в 19:55
екоцид. вовків спаплюжила, взялася за ліс...
Ответить
0
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