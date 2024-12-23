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Хавбек Манчестер Юнайтед выбыл на несколько месяцев из-за травмы

Англия
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У Маунта снова повреждение

Хавбек Манчестер Юнайтед выбыл на несколько месяцев из-за травмы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мейсон Маунт пропустит около 2,5 месяцев из-за травмы подколенного сухожилия. Про это сообщает UTD Menace.

В прошлом сезоне футболист пропустил около трех месяцев из-за похожего повреждения.

Мейсон в текущем сезоне сыграл 12 матчей - 403 минуты.

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Источник:
Utd Menace
Опубликовал: Екатерина Власова
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