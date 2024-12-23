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Хавбек Манчестер Юнайтед выбыл на несколько месяцев из-за травмы
У Маунта снова повреждение
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мейсон Маунт пропустит около 2,5 месяцев из-за травмы подколенного сухожилия. Про это сообщает UTD Menace.
В прошлом сезоне футболист пропустил около трех месяцев из-за похожего повреждения.
Мейсон в текущем сезоне сыграл 12 матчей - 403 минуты.
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Источник:Utd Menace
Опубликовал: Екатерина Власова
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