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Артета - о плотном календаре матчей: Те, кто руководит этим всем, могут решить этот вопрос прямо сейчас

Англия

Специалист высказал свое мнение

Артета - о плотном календаре матчей: Те, кто руководит этим всем, могут решить этот вопрос прямо сейчас

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Арсенала" Микель Артета высказался о перегруженном футбольном календаре.

"Надеюсь, к нам прислушаются. Те, кто руководит этим всем, могут решить этот вопрос прямо сейчас, даже имея некоторые обязательства на будущие сезоны. Очень трудно, сложно, я понимаю. Но пока мы имеем определенное количество соревнований. Сегодня одно, потом еще одно, потом еще одно. Затем чемпионат мира.

Прямо сейчас я не вижу вариантов избежать проблем из-за графика кроме как улучшить физические кондиции футболистов и наш состав", - сказал Артета.

Добавим, что ближайший матч "Арсенала" состоится 27 декабря. Команда сыграет против "Ипсвича".

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Арсенал (Лондон) Микель Артета
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Источник:
Аrsenal
Опубликовал: Екатерина Власова
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