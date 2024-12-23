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Артета - о плотном календаре матчей: Те, кто руководит этим всем, могут решить этот вопрос прямо сейчас
Специалист высказал свое мнение
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Арсенала" Микель Артета высказался о перегруженном футбольном календаре.
"Надеюсь, к нам прислушаются. Те, кто руководит этим всем, могут решить этот вопрос прямо сейчас, даже имея некоторые обязательства на будущие сезоны. Очень трудно, сложно, я понимаю. Но пока мы имеем определенное количество соревнований. Сегодня одно, потом еще одно, потом еще одно. Затем чемпионат мира.
Прямо сейчас я не вижу вариантов избежать проблем из-за графика кроме как улучшить физические кондиции футболистов и наш состав", - сказал Артета.
Добавим, что ближайший матч "Арсенала" состоится 27 декабря. Команда сыграет против "Ипсвича".
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