Артета - о плотном календаре матчей: Те, кто руководит этим всем, могут решить этот вопрос прямо сейчас

Наставник "Арсенала" Микель Артета высказался о перегруженном футбольном календаре.

"Надеюсь, к нам прислушаются. Те, кто руководит этим всем, могут решить этот вопрос прямо сейчас, даже имея некоторые обязательства на будущие сезоны. Очень трудно, сложно, я понимаю. Но пока мы имеем определенное количество соревнований. Сегодня одно, потом еще одно, потом еще одно. Затем чемпионат мира.

Прямо сейчас я не вижу вариантов избежать проблем из-за графика кроме как улучшить физические кондиции футболистов и наш состав", - сказал Артета.