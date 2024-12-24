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Одноклубник Мудрика хочет покинуть Челси. Агент игрока контактировал на предмет трансфера с представителем Ла Лиги
Такой переход будет очень трудно осуществить
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Кристофер Нкунку был одним из крупнейших подписаний "Челси" летом 2023 года. За вингера заплатили 60 млн евро, но он так и не раскрылся в лондонском клубе. Француз по большей части сталкивался с травмами, которые не позволяют ему выйти на оптимальный уровень. Сейчас он готов на 100 процентов и почти в каждой игре выходил на замену, но он хочет выходить в стартовом составе. "Челси", с перегрузкой игроков во всех своих линиях, был бы готов открыть ему дверь.
Как сообщает Sport.es, услуги 27-летнего игрока предложили испанской "Барселоне". Агент француза, Пини Захави, имеет хорошие отношения с каталонцами и готов скорректировать его зарплату, если это будет необходимо. Он хотел бы уйти сейчас, но "Барса" не планирует выходить на январское трансферное окно из-за проблем с заработной платой. Впрочем, если "Челси" согласится отпустить в аренду своего вингера, то есть вероятность, что "сине-гранатовые" могли бы изучить этот вариант, поскольку он не требует инвестиций, и он является игроком, который мог бы идеально адаптироваться к тому, что нужно команде Ханси Флика.
Добавим, что в этом сезоне Кристофер Нкунку провел 25 матчей, где отметился 12 голами и 4 ассистами.
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