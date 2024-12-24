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Клуб Зинченко изучает возможность трансфера игрока Аталанты
Лондонцы немало времени следят за этим футболистом
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"Арсенал" проводит хороший сезон под руководством Артеты, однако испанец понимает, что для борьбы за трофеи им необходим центрфорвард. Габриэль Жезус и Кай Хаверц не оправдывают себя в этой роли, и поэтому лондонцев часто связывают с Александром Исаком, Виктором Дёкерешем, но "канониры" осознают, что эти игроки не переедут в Лондон зимой.
По информации talkSPORT, "Арсенал" изучает возможность трансфера Матео Ретеги из "Аталанты". Англичане давно следят за нападающим бергамасков, а в этом месяце главный тренер Микель Артета намекнул на усиление команды в январе перед второй половиной сезона. "Аталанта" же может выслушать предложения трансфера игрока, если предложат за него не менее 45 млн евро.
Добавим, что в этом сезоне Матео Ретеги провел 25 матчей, где отметился 14 голами и 4 ассистами.
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