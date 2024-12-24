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Клуб Зинченко изучает возможность трансфера игрока Аталанты

Англия

Лондонцы немало времени следят за этим футболистом

Клуб Зинченко изучает возможность трансфера игрока Аталанты

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Image Photo Agency

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"Арсенал" проводит хороший сезон под руководством Артеты, однако испанец понимает, что для борьбы за трофеи им необходим центрфорвард. Габриэль Жезус и Кай Хаверц не оправдывают себя в этой роли, и поэтому лондонцев часто связывают с Александром Исаком, Виктором Дёкерешем, но "канониры" осознают, что эти игроки не переедут в Лондон зимой.

По информации talkSPORT, "Арсенал" изучает возможность трансфера Матео Ретеги из "Аталанты". Англичане давно следят за нападающим бергамасков, а в этом месяце главный тренер Микель Артета намекнул на усиление команды в январе перед второй половиной сезона. "Аталанта" же может выслушать предложения трансфера игрока, если предложат за него не менее 45 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Матео Ретеги провел 25 матчей, где отметился 14 голами и 4 ассистами.

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Источник:
talkSPORT
Опубликовал: Александр Гресь
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