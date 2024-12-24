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Один из лидеров Ливерпуля настаивает на том, что нет никакого дедлайна относительно продления контракта с клубом
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" проводит очень яркий сезон под руководством Арне Слота. При этом внутри клуба остается нерешенной судьба Мохамеда Салаха, Трента Александра-Арнольда и Вирджила ван Дейка, чьи контракты заканчиваются летом следующего года. После победы над "Тоттенхэмом" (6:3) нидерландский защитник прокомментировал ситуацию относительно продления контракта с "красными".
"Нет никакого дедлайна. Посмотрим, что принесет будущее. Есть ли новости? Нет", - цитирует слова капитана "Ливерпуля" Sky Sports.
Отметим, что в этом сезоне Вирджил ван Дейк провел 22 матча, где отметился 2 голами и одним ассистом.
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