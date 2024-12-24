Один из лидеров Ливерпуля настаивает на том, что нет никакого дедлайна относительно продления контракта с клубом

"Ливерпуль" проводит очень яркий сезон под руководством Арне Слота. При этом внутри клуба остается нерешенной судьба Мохамеда Салаха, Трента Александра-Арнольда и Вирджила ван Дейка, чьи контракты заканчиваются летом следующего года. После победы над "Тоттенхэмом" (6:3) нидерландский защитник прокомментировал ситуацию относительно продления контракта с "красными".

"Нет никакого дедлайна. Посмотрим, что принесет будущее. Есть ли новости? Нет", - цитирует слова капитана "Ливерпуля" Sky Sports.

Отметим, что в этом сезоне Вирджил ван Дейк провел 22 матча, где отметился 2 голами и одним ассистом.