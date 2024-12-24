Несколько европейских клубов заинтересованы в услугах игрока МЮ

У Гарри Магуайра контракт заканчивается в конце сезона, хотя он все еще имеет возможность продлить соглашение с "красными дьяволами". Эта неопределенность породила спекуляции относительно его ближайшего будущего, особенно учитывая заинтересованность этих клубов в усилении своих оборонительных линий.

По информации Fichajes, в услугах защитника "МЮ" заинтересованы "Наполи", "Лестер" и "Фенербахче". Англичанин вписывается в планы Антонио Конте, который ценит его опыт и лидерские качества, необходимые для того, чтобы возглавить защитную линию итальянской команды. Бывший клуб Магуайра, "Лестер Сити", рассматривает его возвращение как часть стратегии укрепления обороны после того, как в течение сезона продемонстрировал непоследовательность в этой сфере. Его предыдущий опыт выступлений в составе "лис", а также работа под руководством Руда ван Нистелроя, делает его логичным выбором для восстановления команды.

Что касается "Фенербахче" с Жозе Моуринью во главе, то португалец хорошо знает сильные качества центрального защитника, когда португалец работал в "МЮ". Имея острую потребность в усилении своей защитной линии, турецкий клуб рассматривает англичанина как идеальное усиление. Однако любой переход будет зависеть от решения "красных дьяволов", которые могут признать присутствие игрока в своей команде полезным до конца кампании.

Добавим, что в этом сезоне Гарри Магуайр провел 14 матчей и отметился одним забитым мячом.