Звездный хавбек Челси рассказал о своей адаптации в клубе и новом тренере команды

Полузащитник лондонского "Челси" и сборной Аргентины Энцо Фернандес рассказал в интервью о том, как изменилась его жизнь в новом клубе.

"Когда я перешел в "Челси", мне было немного трудно освоиться в клубе в первые полтора года. В команде менялись тренеры, дела шли не слишком хорошо, а также на это влияли травмы. Я пытался ответственно относиться к той сумме, которую за меня заплатил клуб, но я не чувствовал из-за этого какое-то дополнительное давление. Меня не устраивало то, что я показывал на поле, было несколько неприятных моментов, однако я всегда продолжал идти к своей цели".

Читайте также Тренер Челси похвалил свою команду после нулевой ничьи в матче с Эвертоном

"Сейчас я чувствую себя очень хорошо, как и команда. Под руководством Энцо Марески я ежедневно совершенствуюсь в позиционной игре. Сейчас я прекрасно понимаю, что от меня требует тренер, и то, что он хочет видеть во время матчей. Он доверяет мне. Также я чувствую, что наша команда находится в прекрасной форме, но впереди долгий путь".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Энцо Фернандес провел 21 матч за "Челси" во всех турнирах, отметившись тремя голами и 8 ассистами. По версии авторитетного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 75 миллионов евро.