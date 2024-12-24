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Звездный хавбек Челси рассказал о своей адаптации в клубе и новом тренере команды
Молодой талант понимает, что у него все впереди
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник лондонского "Челси" и сборной Аргентины Энцо Фернандес рассказал в интервью о том, как изменилась его жизнь в новом клубе.
"Когда я перешел в "Челси", мне было немного трудно освоиться в клубе в первые полтора года. В команде менялись тренеры, дела шли не слишком хорошо, а также на это влияли травмы. Я пытался ответственно относиться к той сумме, которую за меня заплатил клуб, но я не чувствовал из-за этого какое-то дополнительное давление. Меня не устраивало то, что я показывал на поле, было несколько неприятных моментов, однако я всегда продолжал идти к своей цели".
"Сейчас я чувствую себя очень хорошо, как и команда. Под руководством Энцо Марески я ежедневно совершенствуюсь в позиционной игре. Сейчас я прекрасно понимаю, что от меня требует тренер, и то, что он хочет видеть во время матчей. Он доверяет мне. Также я чувствую, что наша команда находится в прекрасной форме, но впереди долгий путь".
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В этом сезоне Энцо Фернандес провел 21 матч за "Челси" во всех турнирах, отметившись тремя голами и 8 ассистами. По версии авторитетного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 75 миллионов евро.
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