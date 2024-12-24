Челси не получил ни одного официального предложения по трансферу своего защитника

С тех пор как Мареска возглавил "Челси", Бен Чилвелл потерял место в основе команды. В течение нескольких месяцев появлялось много слухов об интересе к 27-летнему игроку со стороны различных клубов, которые казались, что перейдут к более предметному обсуждению его трансфера.

Впрочем, как сообщает The Sun, "Челси" не получил ни одного официального предложения по Бену Чилвеллу. Если в течение января "синие" не найдут ему новый клуб, то защитник проведет еще шесть месяцев на скамейке запасных. Англичанину, которому в субботу исполнилось 28 лет, получает слишком высокую зарплату (200 000 фунтов стерлингов в неделю) для большинства клубов Премьер-лиги и Европы. Даже предыдущие претенденты ("Брентфорд", "Галатасарай" и "Фенербахче") не претендуют на левого защитника в следующем месяце.

Отметим, что в этом сезоне Бен Чилвелл провел лишь один матч во всех турнирах. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 20 млн евро.