Челси готов оформить трансфер вингера Манчестер Юнайтед, который в начале сезона был конкурентом Мудрика

Лондонский "Челси" близок к тому, чтобы оформить полноценный трансфер вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо, который сейчас выступает за "синих" на правах аренды.

Согласно информации от инсайдера Фабрицио Романо, опция выкупа 24-летнего Санчо обойдется "Челси" в 25 миллионов фунтов стерлингов. Эта сумма рассчитана на основе количества игр англичанина за клуб.

Известно, что Санчо счастлив в Лондоне, учитывая регулярную игровую практику. Руководство клуба и тренерский штаб также довольны его игрой, связью с одноклубниками и показателями на тренировках.

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В этом сезоне Джейдон Санчо отметился 2 голами и 5 результативными передачами в 13 матчах за "Челси".