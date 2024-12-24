Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси готов оформить трансфер вингера Манчестер Юнайтед, который в начале сезона был конкурентом Мудрика
Руководство лондонского клуба удовлетворено его игрой
Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Челси" близок к тому, чтобы оформить полноценный трансфер вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо, который сейчас выступает за "синих" на правах аренды.
Согласно информации от инсайдера Фабрицио Романо, опция выкупа 24-летнего Санчо обойдется "Челси" в 25 миллионов фунтов стерлингов. Эта сумма рассчитана на основе количества игр англичанина за клуб.
Известно, что Санчо счастлив в Лондоне, учитывая регулярную игровую практику. Руководство клуба и тренерский штаб также довольны его игрой, связью с одноклубниками и показателями на тренировках.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Джейдон Санчо отметился 2 голами и 5 результативными передачами в 13 матчах за "Челси".
Популярное сейчас
- "Слухи правдивы". Инсайдер раскрыл новые подробности о возможном трансфере Забарного в топ-клуб
- Источник: один из ведущих клубов УПЛ усилился тремя легионерами
- Тымчик переподписал контракт с Динамо, новые подробности по делу Мудрика, интерес к Лунину. Главные новости за 23 декабря
- "Тебя отстранили, а ты поехал развлекаться", - Цыганык раскритиковал Мудрика за поездку на бой Усика
- Предательства, прощение и новое счастье: история любви Джека Грилиша и Саши Эттвуд
- Красотка Сара Дуке: топовый репетитор по английскому языку для футболистов мирового уровня