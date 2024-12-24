Ливерпуль проявляет интерес к молодому таланту Порту

Нико Гонсалес одна из самых больших сенсаций португальского чемпионата. Испанец стал ключевым игроком "Порту" и привлек интерес нескольких команд, включая "Ливерпуль", который рассматривает возможность его подписания после того, как Мартин Зубименди отказался перейти к "красным".

По информации Mundo Deportivo, англичане серьезно рассматривают возможность выплатить отступные за центрального полузащитника, который имеет контракт с португальцами до 2028 года. Его текущая цена составляет 60 млн евро, из которых 40% получит предыдущая команда игрока "Барселона". 22-летний полузащитник находится в отличной форме и, в отличие от Зубименди, Нико Гонсалес является более динамичным хавбеком, который лучше играет как бокс-ту-бокс, чем на позиции опорника.

Добавим, что в этом сезоне 22-летний испанец провел 24 матча, где отметился 4 голами и 4 ассистами.