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Ливерпуль проявляет интерес к молодому таланту Порту
Португальцы уже установили ценник на этого игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нико Гонсалес одна из самых больших сенсаций португальского чемпионата. Испанец стал ключевым игроком "Порту" и привлек интерес нескольких команд, включая "Ливерпуль", который рассматривает возможность его подписания после того, как Мартин Зубименди отказался перейти к "красным".
По информации Mundo Deportivo, англичане серьезно рассматривают возможность выплатить отступные за центрального полузащитника, который имеет контракт с португальцами до 2028 года. Его текущая цена составляет 60 млн евро, из которых 40% получит предыдущая команда игрока "Барселона". 22-летний полузащитник находится в отличной форме и, в отличие от Зубименди, Нико Гонсалес является более динамичным хавбеком, который лучше играет как бокс-ту-бокс, чем на позиции опорника.
Добавим, что в этом сезоне 22-летний испанец провел 24 матча, где отметился 4 голами и 4 ассистами.
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