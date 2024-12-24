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Арсенал ведет активные переговоры с представителями звездного хабека Барселоны
Канониры могут воспользоваться запутанной ситуацией игрока в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" ведет активные переговоры с представителями звездного хавбека "Барселоны" Дани Ольмо, который может стать свободным агентом в январе.
Как сообщает журналист Sky Sports Саша Тавольери, "Арсенал" стал одним из неожиданных претендентов на подписание 26-летнего Дани Ольмо. В преддверии зимнего трансферного окна агенты победителя Евро-2024 в составе сборной Испании контактируют с "Арсеналом" и "Манчестер Сити".
Известно, что "Барселона" долгое время сталкивается с серьезными финансовыми проблемами, которые могут очень серьезно повлиять на клуб. Несмотря на то, что летом они подписали Ольмо за 52 миллиона фунтов стерлингов, каталонцы до сих пор не смогли зарегистрировать его на вторую половину сезона. Если руководство испанского гранда не решит этот вопрос в ближайшее время, то Дани Ольмо может покинуть команду в качестве свободного агента из-за пункта в его контракте.
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В этом сезоне Дани Ольмо отметился 6 голами и одной результативной передачей в 15 матчах на клубном уровне. Его стоимость, по версии известного портала Transfermarkt, оценивается в 60 миллионов евро.
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