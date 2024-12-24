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Арсенал ведет активные переговоры с представителями звездного хабека Барселоны

Англия

Канониры могут воспользоваться запутанной ситуацией игрока в клубе

Арсенал ведет активные переговоры с представителями звездного хабека Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Арсенал" ведет активные переговоры с представителями звездного хавбека "Барселоны" Дани Ольмо, который может стать свободным агентом в январе.

Как сообщает журналист Sky Sports Саша Тавольери, "Арсенал" стал одним из неожиданных претендентов на подписание 26-летнего Дани Ольмо. В преддверии зимнего трансферного окна агенты победителя Евро-2024 в составе сборной Испании контактируют с "Арсеналом" и "Манчестер Сити".

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Известно, что "Барселона" долгое время сталкивается с серьезными финансовыми проблемами, которые могут очень серьезно повлиять на клуб. Несмотря на то, что летом они подписали Ольмо за 52 миллиона фунтов стерлингов, каталонцы до сих пор не смогли зарегистрировать его на вторую половину сезона. Если руководство испанского гранда не решит этот вопрос в ближайшее время, то Дани Ольмо может покинуть команду в качестве свободного агента из-за пункта в его контракте.

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В этом сезоне Дани Ольмо отметился 6 голами и одной результативной передачей в 15 матчах на клубном уровне. Его стоимость, по версии известного портала Transfermarkt, оценивается в 60 миллионов евро.

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Арсенал (Лондон) Барселона Манчестер Сити Дани Ольмо
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1 голосов
Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
24.12.2024 в 16:24
море23 из одессы, ну шо, ольмо нулячий, да?)))
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Комментарии 5
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.12.2024 в 16:24
море23 из одессы, ну шо, ольмо нулячий, да?)))
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0
0
ТoлькоДНЕПР (Днепр)
24.12.2024 в 14:36
Я вот что подумал. Месси уже нет. Уровень игры клуба не упал. Но от финансовых проблем до сих пор избавится не могут. Стоило ли оно того? Они ему буквально последние трусы отдавали и как только доить стало нечего - он убежал в ПСЖ. Как только он начал лезть в залупу требуя больше бабок, нужно было его продавать. Или даже отдавать бесплатно. Уровень клуба сохранился бы, финансовых проблем бы не было, здоровый микроклимат в раздевалке... Кароче, сами виноваты. Эфективные менеджеры.
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Spokoyno (Київ)
24.12.2024 в 15:26
До чого тут Мессі Коли Барса після його відходу втратила спонсорів на декілька окладів Лео Та і відвідуваність Камп Ноу при і без Ліонеля дві велики різниці! Подивиться що пишуть про Мессі в МЛС Переповненні трибуни при вартості квитків на сто баксів більше! PS Чи може це просто ТЯВ від чергової чМоськи
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Bаrcelinius
24.12.2024 в 16:54
ТолькоПЕРДНЬ, Боже, шо ты мелешь...
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ТoлькоДНЕПР (Днепр)
24.12.2024 в 14:26
Кароче, п1зда Барселоне, стервятники не просто так слетелись...
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