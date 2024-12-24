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Манчестер Юнайтед попытается подписать нового нападающего в ближайшее трансферное окно

Англия

Англичане готовы обсуждать возможность обмена игроков

Манчестер Юнайтед попытается подписать нового нападающего в ближайшее трансферное окно

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" попытается подписать нового нападающего в ближайшее трансферное окно.

Источники издания TBR Football эксклюзивно сообщили о том, что "Манчестер Юнайтед" в этот момент рассматривает вариант с подписанием Виктора Осимхена в январе, а "Наполи" готов договориться с "дьяволами" об обмене игроками.

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Отмечается, что итальянский топ-клуб готов обсуждать трансфер своего звездного нападающего за 60 миллионов фунтов стерлингов, однако манкунианцы не готовы предложить такую сумму во время зимнего трансферного окна, поэтому им придется согласиться отпустить в Италию кого-то из своих игроков, в частности это может быть Маркус Рашфорд, Расмус Гейлунн или Джошуа Зиркзе.

"Арсенал", "Астон Вилла" и "Челси" также следят за ситуацией вокруг 25-летнего нигерийского форварда.

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В этом сезоне Виктор Осимхен забил 12 голов и отдал 5 ассистов в 15 матчах за "Галатасарай" во всех турнирах.

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Галатасарай (Стамбул) Наполи Манчестер Юнайтед Виктор Осимхен
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Источник:
TBR Football
Опубликовал: Андрей Журба
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