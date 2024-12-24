  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Один из аутсайдеров Премьер-лиги нацелился на игрока Ланса
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Один из аутсайдеров Премьер-лиги нацелился на игрока Ланса

Англия

Клубу необходимо укреплять оборону

Один из аутсайдеров Премьер-лиги нацелился на игрока Ланса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Кевин Дансо является одним из лидеров "Ланса" в последние несколько сезонов. Австриец летом был близок к переходу в "Рому", однако в последний момент этот трансфер сорвался и игрок остался во Франции. Впрочем, защитник может сменить клубную прописку уже в январе.

По информации Football Insider, "Вулверхэмптон" нацелился на центрального защитника "Ланса". "Волки" имеют худшую защиту в этом сезоне (40 пропущенных голов) и спортивный директор Мэтт Хоббс осознает, что им необходимо усилить оборону, если они хотят сохранить прописку в Премьер-лиге. "Ланс" открыт к продаже 26-летнего игрока, поскольку им нужно сбалансировать финансовые показатели в новом году.

Добавим, что в этом сезоне Кевин Дансо провел 12 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.

По теме
yellow-arrow
Клуб Миколенко готов предложить своему основному голкиперу новый долгосрочный контракт
yellow-arrow
ПСЖ предложит одному из английских топ-клубов подписать своего форварда в январе
yellow-arrow
Рубен Аморим обратился к болельщикам Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон Ланс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости