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Один из аутсайдеров Премьер-лиги нацелился на игрока Ланса
Клубу необходимо укреплять оборону
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Кевин Дансо является одним из лидеров "Ланса" в последние несколько сезонов. Австриец летом был близок к переходу в "Рому", однако в последний момент этот трансфер сорвался и игрок остался во Франции. Впрочем, защитник может сменить клубную прописку уже в январе.
По информации Football Insider, "Вулверхэмптон" нацелился на центрального защитника "Ланса". "Волки" имеют худшую защиту в этом сезоне (40 пропущенных голов) и спортивный директор Мэтт Хоббс осознает, что им необходимо усилить оборону, если они хотят сохранить прописку в Премьер-лиге. "Ланс" открыт к продаже 26-летнего игрока, поскольку им нужно сбалансировать финансовые показатели в новом году.
Добавим, что в этом сезоне Кевин Дансо провел 12 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.
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