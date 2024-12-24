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Несколько клубов АПЛ проявляют интерес к защитнику Милана

Англия

Футболист раздумывает над уходом из Сан-Сиро

Несколько клубов АПЛ проявляют интерес к защитнику Милана

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Фикайо Томори ранее был жизненно важным игроком для "Милана", но в последние недели ему пришлось довольствоваться местом на скамейке запасных на фоне конкуренции со стороны таких игроков, как Малик Тиау и Маттео Габбиа. Англичанин попросил своего агента провести переговоры с клубами, которые заинтересованы в его услугах, поскольку он разочарован своей ситуацией на "Сан-Сиро".

Как сообщает TEAMtalk, "Ньюкасл", "Астон Вилла" и "Вест Хэм" проявляют интерес к центральному защитнику. "Сороки" считаются главным фаворитом в подписании этого игрока, хотя команда Эдди Гау понимает, что столкнется с жесткой конкуренцией. "Милан" не исключает продажу футболиста зимой, поскольку осознают, что его цена может упасть в течение следующих шести месяцев. "Россонери" выставили ценник на англичанина в размере 30 млн евро. Все три представителя АПЛ считают такую цену за игрока приемлемой, и это создает интригующую зимнюю трансферную битву.

Добавим, что в этом сезоне Фикайо Томори провел 15 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.

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Астон Вилла (Бирмингем) Ньюкасл Милан Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Фикайо Томори
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Александр Гресь
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