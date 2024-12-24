Манчестер Сити нацелился на подписание звездного голкипера из Серии А

"Манчестер Сити" определился с заменой для своего основного голкипера Эдерсона Мораеса, который может покинуть клуб в следующем году. Руководство "горожан" хочет подписать одного из самых сенсационных вратарей чемпионата Италии.

Читайте также Ювентус готов подписать перспективного нападающего МЮ при одном условии

Согласно информации от издания Daily Mail, "Манчестер Сити" хочет подписать 27-летнего итальянца Микеле Ди Грегорио из "Ювентуса". Ожидается, что следующим летом 31-летний Эдерсон покинет клуб. Его действующий контракт истекает в 2026 году, за бразильцем следят несколько саудовских команд.

В прошлом сезоне Ди Грегорио был признан лучшим голкипером в Серии А, прежде чем присоединиться к "Ювентусу".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Микеле Ди Грегорио провел 10 сухих поединков в 18 матчах в составе "бьянконери" во всех турнирах. Его стоимость по версии сайта Transfermarkt оценивается в 18 миллионов евро.