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Манчестер Сити нацелился на подписание звездного голкипера из Серии А

Англия

Английский топ-клуб нашел замену для своего вратаря

Манчестер Сити нацелился на подписание звездного голкипера из Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" определился с заменой для своего основного голкипера Эдерсона Мораеса, который может покинуть клуб в следующем году. Руководство "горожан" хочет подписать одного из самых сенсационных вратарей чемпионата Италии.

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Согласно информации от издания Daily Mail, "Манчестер Сити" хочет подписать 27-летнего итальянца Микеле Ди Грегорио из "Ювентуса". Ожидается, что следующим летом 31-летний Эдерсон покинет клуб. Его действующий контракт истекает в 2026 году, за бразильцем следят несколько саудовских команд.

В прошлом сезоне Ди Грегорио был признан лучшим голкипером в Серии А, прежде чем присоединиться к "Ювентусу".

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В этом сезоне Микеле Ди Грегорио провел 10 сухих поединков в 18 матчах в составе "бьянконери" во всех турнирах. Его стоимость по версии сайта Transfermarkt оценивается в 18 миллионов евро.

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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Андрей Журба
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