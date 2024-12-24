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Манчестер Сити нацелился на подписание звездного голкипера из Серии А
Английский топ-клуб нашел замену для своего вратаря
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" определился с заменой для своего основного голкипера Эдерсона Мораеса, который может покинуть клуб в следующем году. Руководство "горожан" хочет подписать одного из самых сенсационных вратарей чемпионата Италии.
Согласно информации от издания Daily Mail, "Манчестер Сити" хочет подписать 27-летнего итальянца Микеле Ди Грегорио из "Ювентуса". Ожидается, что следующим летом 31-летний Эдерсон покинет клуб. Его действующий контракт истекает в 2026 году, за бразильцем следят несколько саудовских команд.
В прошлом сезоне Ди Грегорио был признан лучшим голкипером в Серии А, прежде чем присоединиться к "Ювентусу".
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В этом сезоне Микеле Ди Грегорио провел 10 сухих поединков в 18 матчах в составе "бьянконери" во всех турнирах. Его стоимость по версии сайта Transfermarkt оценивается в 18 миллионов евро.
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