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Мареска в очередной раз оценил шансы своей команды на борьбу за титул АПЛ
Наставник Челси концентрируется на других целях
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Челси" прокомментировал положение своей команды в турнирной таблице чемпионата Англии и оценил шансы на борьбу за титул АПЛ.
"Сейчас мы опережаем наши собственные ожидания с точки зрения нашей игры и количества набранных очков. Мы сейчас думаем о том, как мы можем совершенствоваться. Я искренне надеюсь, что однажды, возможно, уже вскоре, мы будем вести борьбу за титул!"
"Да, сейчас мы не находимся в гонке за титул, и дело даже не в давлении на игроков, клуб или меня. Для меня это — реальность", — добавил Мареска во время своей пресс-конференции.
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Напомним, что свой следующий матч "Челси" проведет в этот четверг, 26-го декабря. Команда Марески встретится с "Фулхэмом". Начало игры в 17:00 по киевскому времени.
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