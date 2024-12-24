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Рубен Аморим обратился к болельщикам Манчестер Юнайтед

Англия

Фанаты разочарованы результатами команды в последних матчах

Рубен Аморим обратился к болельщикам Манчестер Юнайтед

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим обратился к болельщикам команды.

"Я понимаю, что наши болельщики очень разочарованы результатами команды в последних матчах. Да, это то, над чем мы работаем, мы совершенствуемся, но это займет определенное время".

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"Я говорил об этом раньше, и я говорю сейчас, что нам будет трудно попасть в четверку лучших команд в чемпионате Англии в этом сезоне, но мы прекрасно понимаем желание болельщиков. Они невероятные, это правда. Та поддержка, которую они нам оказывают во время игр, очень важна для всех нас".

"Мы будем готовиться к следующей игре, чтобы одержать победу. Я знаю, что это зависит только от нас, а болельщики, поддерживая нас, делают все правильно — все, что в их силах", — добавил Аморим.

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Напомним, что следующая игра для "Манчестер Юнайтед" состоится в четверг, 26-го декабря. Подопечные Рубена Аморима сыграют на выезде с "Вулверхэмптоном". Начало игры в 19:30 по киевскому времени.

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
Manchester United FC
Опубликовал: Андрей Журба
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