Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рубен Аморим обратился к болельщикам Манчестер Юнайтед
Фанаты разочарованы результатами команды в последних матчах
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим обратился к болельщикам команды.
"Я понимаю, что наши болельщики очень разочарованы результатами команды в последних матчах. Да, это то, над чем мы работаем, мы совершенствуемся, но это займет определенное время".
"Я говорил об этом раньше, и я говорю сейчас, что нам будет трудно попасть в четверку лучших команд в чемпионате Англии в этом сезоне, но мы прекрасно понимаем желание болельщиков. Они невероятные, это правда. Та поддержка, которую они нам оказывают во время игр, очень важна для всех нас".
"Мы будем готовиться к следующей игре, чтобы одержать победу. Я знаю, что это зависит только от нас, а болельщики, поддерживая нас, делают все правильно — все, что в их силах", — добавил Аморим.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что следующая игра для "Манчестер Юнайтед" состоится в четверг, 26-го декабря. Подопечные Рубена Аморима сыграют на выезде с "Вулверхэмптоном". Начало игры в 19:30 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- "Слухи правдивы". Инсайдер раскрыл новые подробности о возможном трансфере Забарного в топ-клуб
- Лидер Зари определился, где продолжит карьеру
- Усик с женой уже на пути в Украину. Фото
- Мудрик прибыл на бой Усик – Фьюри в интересной компании – ФОТО
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы
- Одноклубник Мудрика оставил жену с двумя детьми ради соблазнительной модели