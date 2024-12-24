Рубен Аморим обратился к болельщикам Манчестер Юнайтед

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим обратился к болельщикам команды.

"Я понимаю, что наши болельщики очень разочарованы результатами команды в последних матчах. Да, это то, над чем мы работаем, мы совершенствуемся, но это займет определенное время".

"Я говорил об этом раньше, и я говорю сейчас, что нам будет трудно попасть в четверку лучших команд в чемпионате Англии в этом сезоне, но мы прекрасно понимаем желание болельщиков. Они невероятные, это правда. Та поддержка, которую они нам оказывают во время игр, очень важна для всех нас".

"Мы будем готовиться к следующей игре, чтобы одержать победу. Я знаю, что это зависит только от нас, а болельщики, поддерживая нас, делают все правильно — все, что в их силах", — добавил Аморим.