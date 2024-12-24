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ПСЖ предложит одному из английских топ-клубов подписать своего форварда в январе
Лондонский клуб недавно потерял своего лидера из-за травмы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Французский "Пари Сен-Жермен" готов предложить лондонскому "Арсеналу" подписать своего звездного форварда в ближайшее трансферное окно.
По информации от издания The Standard, нападающий "ПСЖ" Рандаль Коло Муани, как ожидается, может быть предложен "Арсеналу" на фоне новостей о травме лидера команды Букайо Сака.
На данный момент неизвестно, планирует ли руководство "канониров" подписывать нового нападающего в январе, потому что им придется потратить серьезную сумму на усиление, что не вписывается в их стратегию, но все может измениться, если травма Сака окажется более, чем серьезной. По предварительным оценкам, 23-летний англичанин пропустит несколько недель из-за проблем с подколенным сухожилием.
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Также напомним, что ранее появлялась информация о том, что "Арсенал" может попытаться подписать Дани Ольмо из "Барселоны" в январе на правах свободного агента, если каталонцы не зарегистрируют его на вторую часть сезона.
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