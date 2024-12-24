Тренер Лестера - о матче против Ливерпуля: Понятно, кто является доминирующей силой в этой игре

Главный тренер "Лестера" Рууд ван Нистелрой высказался о предстоящем матче Премьер-Лиги, где его команда сыграет против "Ливерпуля".

"Понятно, кто является доминирующей силой в этой игре. Я знаю, как Арне хочет заставить играть свою команду. Они являются доминирующей силой и в Лиге чемпионов.

Мы должны быть очень компактными, мы должны быть готовыми к этому поединку. Это будет сложная задача, но это отличный шанс развиваться во всех сферах игры, и это поможет нам приблизиться к финишной прямой", - сказал специалист.