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Тренер Лестера - о матче против Ливерпуля: Понятно, кто является доминирующей силой в этой игре

Англия

Специалист выступил на пресс-конференции

Тренер Лестера - о матче против Ливерпуля: Понятно, кто является доминирующей силой в этой игре

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Лестера" Рууд ван Нистелрой высказался о предстоящем матче Премьер-Лиги, где его команда сыграет против "Ливерпуля".

"Понятно, кто является доминирующей силой в этой игре. Я знаю, как Арне хочет заставить играть свою команду. Они являются доминирующей силой и в Лиге чемпионов.

Мы должны быть очень компактными, мы должны быть готовыми к этому поединку. Это будет сложная задача, но это отличный шанс развиваться во всех сферах игры, и это поможет нам приблизиться к финишной прямой", - сказал специалист.

Добавим, что матч "Ливерпуль" - "Лестер" состоится 26 декабря в 22:00 по Киеву.

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Рууд ван Нистелрой Ливерпуль Лестер Сити
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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