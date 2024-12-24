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Клуб Миколенко готов предложить своему основному голкиперу новый долгосрочный контракт

Англия

Вратарь является ключевым футболистом команды

Клуб Миколенко готов предложить своему основному голкиперу новый долгосрочный контракт

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Эвертон" готов предложить Джордану Пикфорду новый долгосрочный контракт, учитывая интерес к своему игроку со стороны "Челси", "Барселоны" и мюнхенской "Баварии".

Согласно информации от издания TBR Football, новые владельцы "Эвертона" хотят завоевать доверие от болельщиков "ирисок", заключив новые соглашения с ключевыми игроками команды. Одной из главных задач для них является продолжение сотрудничества с голкипером сборной Англии Джорданом Пикфордом.

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Отмечается, что 30-летний вратарь, если подпишет новый контракт с клубом, может остаться в клубе до завершения своей карьеры. Планируется, что срок нового соглашения будет рассчитан до 2030 года. Его действующий контракт действует до конца июня 2027 года.

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В этом сезоне Джордан Пикфорд провел 8 сухих матчей в составе "Эвертона" в 17 играх во всех турнирах.

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Источник:
TBR Football
Опубликовал: Андрей Журба
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