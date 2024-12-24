Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клуб Миколенко готов предложить своему основному голкиперу новый долгосрочный контракт
Вратарь является ключевым футболистом команды
Getty Images / Global Images Ukraine
"Эвертон" готов предложить Джордану Пикфорду новый долгосрочный контракт, учитывая интерес к своему игроку со стороны "Челси", "Барселоны" и мюнхенской "Баварии".
Согласно информации от издания TBR Football, новые владельцы "Эвертона" хотят завоевать доверие от болельщиков "ирисок", заключив новые соглашения с ключевыми игроками команды. Одной из главных задач для них является продолжение сотрудничества с голкипером сборной Англии Джорданом Пикфордом.
Отмечается, что 30-летний вратарь, если подпишет новый контракт с клубом, может остаться в клубе до завершения своей карьеры. Планируется, что срок нового соглашения будет рассчитан до 2030 года. Его действующий контракт действует до конца июня 2027 года.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Джордан Пикфорд провел 8 сухих матчей в составе "Эвертона" в 17 играх во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Лидер Зари определился, где продолжит карьеру
- Усик с женой уже на пути в Украину. Фото
- Тымчик переподписал контракт с Динамо, новые подробности по делу Мудрика, интерес к Лунину. Главные новости за 23 декабря
- Сборная не при чем. Появились новые подробности в допинговом деле Мудрика
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола