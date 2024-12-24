Мареска доволен игрой своего звездного полузащитника в последних матчах

Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска оценил уровень игры Энцо Фернандеса в последних матчах.

"Мы все очень довольны тем, какой уровень демонстрирует Энцо. Его уровень лидерства продолжает расти, он невероятно помогает нашей команде на футбольном поле".

Недавно Энцо Фернандес рассказал в интервью о том, как изменилась его жизнь в новом клубе.

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Обратим внимание на то, что в последних восьми матчах за "Челси" во всех турнирах Энцо Фернандес отметился тремя голами и 7 результативными передачами.