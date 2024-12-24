  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Мареска доволен игрой своего звездного полузащитника в последних матчах
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мареска доволен игрой своего звездного полузащитника в последних матчах

Англия

Тренер Челси похвалил талантливого хавбека

Мареска доволен игрой своего звездного полузащитника в последних матчах

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска оценил уровень игры Энцо Фернандеса в последних матчах.

"Мы все очень довольны тем, какой уровень демонстрирует Энцо. Его уровень лидерства продолжает расти, он невероятно помогает нашей команде на футбольном поле".

Недавно Энцо Фернандес рассказал в интервью о том, как изменилась его жизнь в новом клубе.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Обратим внимание на то, что в последних восьми матчах за "Челси" во всех турнирах Энцо Фернандес отметился тремя голами и 7 результативными передачами.

По теме
yellow-arrow
Тренер Фулхэма высказался о молодых игроках Челси
yellow-arrow
Ливерпуль поздравил болельщиков своей команды с Рождеством
yellow-arrow
Защитник Манчестер Юнайтед на Рождество присоединился к команде местных волонтеров
Челси (Лондон) Энцо Мареска Энцо Фернандес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
X
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости