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Гвардиола: Эвертон не идеальный соперник

Англия

Специалист поделился своими мыслями

Гвардиола: Эвертон не идеальный соперник

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола выступил на пресс-конференции накануне матча против "Эвертона".

"Они не идеальный соперник. Речь идет о том, чтобы мы вернулись к своей лучшей форме. На это нужно время. Мы должны достичь результата как можно скорее.

Мы тренируемся сегодня днем, поэтому мы увидим, сколько игроков у нас есть. Сейчас я не знаю", - сказал Пеп.

Напомним, что матч "Манчестер Сити" - "Эвертон" состоится 26 декабря. Начало - в 14:30 по киевскому времени.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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