Гвардиола: Эвертон не идеальный соперник

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола выступил на пресс-конференции накануне матча против "Эвертона".

"Они не идеальный соперник. Речь идет о том, чтобы мы вернулись к своей лучшей форме. На это нужно время. Мы должны достичь результата как можно скорее.

Мы тренируемся сегодня днем, поэтому мы увидим, сколько игроков у нас есть. Сейчас я не знаю", - сказал Пеп.