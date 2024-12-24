Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола: Эвертон не идеальный соперник
Специалист поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола выступил на пресс-конференции накануне матча против "Эвертона".
"Они не идеальный соперник. Речь идет о том, чтобы мы вернулись к своей лучшей форме. На это нужно время. Мы должны достичь результата как можно скорее.
Мы тренируемся сегодня днем, поэтому мы увидим, сколько игроков у нас есть. Сейчас я не знаю", - сказал Пеп.
Напомним, что матч "Манчестер Сити" - "Эвертон" состоится 26 декабря. Начало - в 14:30 по киевскому времени.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Динамо не захотело подписывать форварда из европейского чемпионата - СМИ
- "Слухи правдивы". Инсайдер раскрыл новые подробности о возможном трансфере Забарного в топ-клуб
- Источник: один из ведущих клубов УПЛ усилился тремя легионерами
- Сборная не при чем. Появились новые подробности в допинговом деле Мудрика
- Красотка Сара Дуке: топовый репетитор по английскому языку для футболистов мирового уровня
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000