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Арсенал хочет усилить атаку своей команды во время январского трансферного окна

Англия

Канониры нацелены на подписание талантливого игрока из АПЛ

Арсенал хочет усилить атаку своей команды во время январского трансферного окна

Getty Images/Global Images Ukraine/

Новина українською

Лондонский "Арсенал" попытается подписать перспективного вингера у своих футбольных соседей.

Сообщается, что руководство "канониров" размышляет над тем, чтобы подписать Мохамеда Кудуса из "Вест Хэма" в ближайшее трансферное окно. Однако, как ожидается, "молотобойцы" потребуют за своего игрока не менее 85 миллионов фунтов стерлингов.

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Такой переход, все же, считается наиболее вероятным следующим летом, поскольку "Арсенал" вряд ли будет готов выложить такую внушительную сумму за игрока в январе.

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В этом сезоне Мохамед Кудус забил три гола и отдал две результативные передачи в 14 матчах за "Вест Хэм" во всех турнирах. По версии авторитетного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

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Арсенал (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Мохаммед Кудус
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Источник:
talkSPORT
Опубликовал: Андрей Журба
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