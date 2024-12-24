Арсенал хочет усилить атаку своей команды во время январского трансферного окна

Лондонский "Арсенал" попытается подписать перспективного вингера у своих футбольных соседей.

Сообщается, что руководство "канониров" размышляет над тем, чтобы подписать Мохамеда Кудуса из "Вест Хэма" в ближайшее трансферное окно. Однако, как ожидается, "молотобойцы" потребуют за своего игрока не менее 85 миллионов фунтов стерлингов.

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Такой переход, все же, считается наиболее вероятным следующим летом, поскольку "Арсенал" вряд ли будет готов выложить такую внушительную сумму за игрока в январе.

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В этом сезоне Мохамед Кудус забил три гола и отдал две результативные передачи в 14 матчах за "Вест Хэм" во всех турнирах. По версии авторитетного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 50 миллионов евро.