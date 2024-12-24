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Скандальный арбитр Английской Премьер-Лиги не будет подавать апелляцию на своё увольнение
Возможно, решение верное
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Скандальный арбитр Английской Премьер-Лиги не будет подавать апелляцию на своё увольнение.
Дэвид Кут, уволенный в декабре, решил не обжаловать приговор, хотя такое право у него было.
BBC Sport обратились к экс-арбитру за комментарием, но Кут его пока не дал.
В ноябре в сети появилось видео, на котором арбитр Дэвид Кут оскорбляет "Ливерпуль" и тогдашнего тренера Юргена Клоппа. Позже в сети появилось видео, как рефери нюхает белый порошок. Фотографии и видео были сделаны, как утверждается, на Чемпионате Европы.
PGMOL запустила расследование и отстранила Кута от работы на этот срок.
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Также в ноябре появилось ещё одно обвинение – обнаружилась переписка Кута с болельщиком по ставке на жёлтую карточку в одном из матчей Чемпионшипа.
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