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Скандальный арбитр Английской Премьер-Лиги не будет подавать апелляцию на своё увольнение

Англия

Возможно, решение верное

Скандальный арбитр Английской Премьер-Лиги не будет подавать апелляцию на своё увольнение

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Скандальный арбитр Английской Премьер-Лиги не будет подавать апелляцию на своё увольнение.

Дэвид Кут, уволенный в декабре, решил не обжаловать приговор, хотя такое право у него было.

BBC Sport обратились к экс-арбитру за комментарием, но Кут его пока не дал.

В ноябре в сети появилось видео, на котором арбитр Дэвид Кут оскорбляет "Ливерпуль" и тогдашнего тренера Юргена Клоппа. Позже в сети появилось видео, как рефери нюхает белый порошок. Фотографии и видео были сделаны, как утверждается, на Чемпионате Европы.

PGMOL запустила расследование и отстранила Кута от работы на этот срок.

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Также в ноябре появилось ещё одно обвинение – обнаружилась переписка Кута с болельщиком по ставке на жёлтую карточку в одном из матчей Чемпионшипа.

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Дэвид Кут
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Источник:
BBC Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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