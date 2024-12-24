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Тренер Манчестер Юнайтед рассказал, почему не включил Рашфорда в заявку в последних трех матчах команды
Когда я почувствую, что настал нужный момент, я внесу изменения (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался о левом вингере Маркусе Рашфорде, который пропустил последние три матча команды.
"Когда я почувствую, что настал нужный момент, я внесу изменения. До того времени я буду продолжать делать то, что лучше всего для команды. Я разговариваю с ним каждый день, но не об интервью - о выступлении.
Это мое решение. Он хочет играть. Он старается. Но это мое решение, исключительно мое решение. Я стараюсь делать все по-своему. Это единственный способ, который я знаю. Если я этого не сделаю, я потеряю себя - и я не потеряю себя. Я знаю, что делаю", - сказал Аморим.
Маркус в текущем сезоне забил 4 гола и отдал 1 ассист в 15 матчах за "Манчестер Юнайтед".
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