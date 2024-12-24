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Рашфорд готов покинуть Манчестер Юнайтед. Нападающий может воссоединиться с легендарным тренером

Англия

Ошеломительный вариант продолжения карьеры для англичанина

Рашфорд готов покинуть Манчестер Юнайтед. Нападающий может воссоединиться с легендарным тренером

Getty Images / Global Images Ukraine

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Среди серьезных претендентов на подписание Маркуса Рашфорда из "Манчестер Юнайтед" называют клуб из другого европейского чемпионата, которым руководит бывший тренер "красных дьяволов".

Сообщается, что "Манчестер Юнайтед" готов продать 27-летнего Рашфорда за сумму в размере 60 миллионов фунтов стерлингов. Как известно, игрок не против покинуть свою родную команду уже в январское трансферное окно.

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Французский "Пари Сен-Жермен" все еще поддерживает контакт с представителями нападающего сборной Англии, он считается одной из главных целей для парижан. Однако, его зарплата и потенциальная сумма трансфера может стать помехой такого перехода. Еще одним клубом, который может рассмотреть переход Рашфорда, считается турецкий "Фенербахче", которым ныне руководит бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. Они следят за ситуацией с игроком и могут взять его в аренду с правом выкупа.

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В этом сезоне Маркус Рашфорд забил 7 голов и отдал три ассиста в 24 матчах на клубном уровне. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

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Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Андрей Журба
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