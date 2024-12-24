Тренер Фулхэма высказался о молодых игроках Челси

Главный тренер "Фулхэма" Марку Силва высказался о команде Энцо Марески - "Челси".

"Очень, очень хорошо. Это совершенно очевидно. Футбольный клуб, который потратил столько денег за такой короткий промежуток времени. Что касается молодых игроков, то нелегко найти клуб, в котором выступает столько молодых футболистов. Они очень хорошие и очень уверенно играют в этой системе. Они доминировали в большинстве своих игр. Это еще один большой вызов для нас", - сказал специалист.