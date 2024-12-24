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Тренер Фулхэма высказался о молодых игроках Челси

Англия

Футболисты очень хорошие и очень уверенно играют в этой системе (с)

Тренер Фулхэма высказался о молодых игроках Челси

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Фулхэма" Марку Силва высказался о команде Энцо Марески - "Челси".

"Очень, очень хорошо. Это совершенно очевидно. Футбольный клуб, который потратил столько денег за такой короткий промежуток времени. Что касается молодых игроков, то нелегко найти клуб, в котором выступает столько молодых футболистов. Они очень хорошие и очень уверенно играют в этой системе. Они доминировали в большинстве своих игр. Это еще один большой вызов для нас", - сказал специалист.

Добавим, что "Фулхэм" сыграет против "Челси" 26 декабря.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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