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Иван Юрич: Я хочу, чтобы моя команда играла в стиле дэт-метал
Новому наставнику Саутгемптона нравится тяжелая музыка и агрессивный футбол
Фото - Premier League - www.premierleague.com
Новый главный тренер "Саутгемптона" Иван Юрич посетил свою первую пресс-конференцию в качестве менеджера клуба.
"Я прекрасно понимаю, что это будет очень тяжелая работа, поскольку в истории Английской Премьер-лиги никто еще не сохранял прописку в чемпионате, набрав шесть очков на этом отрезке. Однако, как я уже сказал, в нашей команде есть много отличных игроков, так что мы можем играть намного лучше. Да, я оптимист".
"Когда я был молодым, мне очень нравилась музыка в стиле дэт-метал, примерно так и выглядит мой стиль игры в футбол: упорно работай, упорно играй и выдерживай интенсивность матчей. Я очень много слушал такие группы, как Metallica и Megadeth, а затем я начал слушать Napalm Death, Obituary и Carcass. Сейчас я стал немного мягче и перестал фанатеть от такой музыки".
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"Я думаю, что мои игроки смогут играть в агрессивный футбол с высокой линией прессинга. Они молодые, поэтому хотят работать. Изменить стиль игры сразу будет непросто, поэтому мы должны подойти к этому несколько взвешенно. Я хочу, чтобы моя команда выглядела конкурентоспособной", — добавил Юрич.
Напомним, что в конце прошлой недели 49-летний хорватский специалист сменил Рассела Мартина на посту главного тренера "Саутгемптона". На данный момент "святые" находятся на последнем месте в АПЛ.
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