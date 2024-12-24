Иван Юрич: Я хочу, чтобы моя команда играла в стиле дэт-метал

Новый главный тренер "Саутгемптона" Иван Юрич посетил свою первую пресс-конференцию в качестве менеджера клуба.

"Я прекрасно понимаю, что это будет очень тяжелая работа, поскольку в истории Английской Премьер-лиги никто еще не сохранял прописку в чемпионате, набрав шесть очков на этом отрезке. Однако, как я уже сказал, в нашей команде есть много отличных игроков, так что мы можем играть намного лучше. Да, я оптимист".

Читайте также Мареска в очередной раз оценил шансы своей команды на борьбу за титул АПЛ

"Когда я был молодым, мне очень нравилась музыка в стиле дэт-метал, примерно так и выглядит мой стиль игры в футбол: упорно работай, упорно играй и выдерживай интенсивность матчей. Я очень много слушал такие группы, как Metallica и Megadeth, а затем я начал слушать Napalm Death, Obituary и Carcass. Сейчас я стал немного мягче и перестал фанатеть от такой музыки".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Я думаю, что мои игроки смогут играть в агрессивный футбол с высокой линией прессинга. Они молодые, поэтому хотят работать. Изменить стиль игры сразу будет непросто, поэтому мы должны подойти к этому несколько взвешенно. Я хочу, чтобы моя команда выглядела конкурентоспособной", — добавил Юрич.

Напомним, что в конце прошлой недели 49-летний хорватский специалист сменил Рассела Мартина на посту главного тренера "Саутгемптона". На данный момент "святые" находятся на последнем месте в АПЛ.