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Аморим: Я просто хочу побеждать, меня не очень волнует Рождество
Тренер МЮ выступил на пресс-конференции
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим сделал четкое заявление о приоритетах команды в преддверии рождественских праздников.
"Я просто хочу побеждать, меня не очень волнует Рождество. Я просто сосредоточен на том, что нам нужно выиграть следующий матч.
Это единственное, что меня волнует. Это очень хорошо для болельщиков. Мы такие. Мы привилегированные. Мы привилегированные. Мы очень хотим выиграть еще одну игру", - поделился Аморим.
Добавим, что 19 декабря "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Вулверхэмптона". Начало - в 19:30 по Киеву.
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