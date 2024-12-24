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Защитник Манчестер Юнайтед на Рождество присоединился к команде местных волонтеров

Англия

Футболист присоединился к благотворительной инициативе

Защитник Манчестер Юнайтед на Рождество присоединился к команде местных волонтеров

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот присоединился к команде местных волонтеров — старейшей благотворительной организации, помогающей бездомным в Манчестере, таким образом выразив поддержку сообществу, занимающемуся благотворительностью, и подчеркнув важность того, что общество должно заботиться об этих людях не только на праздники.

"Манчестер — это город с сильным чувством единства и эмпатии к каждому человеку. Я живу здесь уже более шести лет и с гордостью могу назвать этот город своим домом. К сожалению, бездомность растет. Как одна большая семья, мы хотим повысить осведомленность среди населения, а также непосредственно помочь людям, как только можем. Рождество может быть трудным периодом для многих, и работа таких организаций гарантирует, что никто не будет один", — сказал Далот.

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25-летний португалец помог организации с обеспечением людей одеждой, продуктами питания и средствами ежедневного использования для недостаточно защищенных слоев населения, а также уделил время для того, чтобы пообщаться с ними.

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Манчестер Юнайтед Диогу Далот
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Опубликовал: Андрей Журба
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