Защитник Манчестер Юнайтед на Рождество присоединился к команде местных волонтеров

Защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот присоединился к команде местных волонтеров — старейшей благотворительной организации, помогающей бездомным в Манчестере, таким образом выразив поддержку сообществу, занимающемуся благотворительностью, и подчеркнув важность того, что общество должно заботиться об этих людях не только на праздники.

Diogo Dalot spent Christmas Eve with @LifeshareUK, Manchester’s oldest homelessness charity.



Dalot joined a team of volunteers to show his support and highlight the importance of community care during the festive period.



Lifeshare offer meals, companionship, showers, health… pic.twitter.com/rqpMtsqluv