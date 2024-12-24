Ливерпуль поздравил болельщиков своей команды с Рождеством

Футболисты "Ливерпуля" поздравили болельщиков своей команды с Рождеством. Клуб выложил оригинальную фотографию в своих соцсетях, на которой игроки собрались вместе на тренировочной базе.

Согласно традиции, игроки мерсисайдского клуба ежегодно делают фото с шапками Санты, чтобы отметить праздничный период, который охватывает весь мир в это время.

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Напомним, что команда Арне Слота проведет матч против "Лестера" в четверг, 26-го декабря, когда в Британии традиционно будут праздновать День подарков. Начало игры в 22:00.