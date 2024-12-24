Мареска: Я думаю, что Манчестер Сити будут бороться за победу в АПЛ

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска поделился своими мыслями о борьбе за титул в АПЛ.

"Мы почти на полпути, поэтому таблица отражает место команд и то, где они находятся. "Ливерпуль" прекрасно играет с первого дня. Команда уже переживает такие моменты, это важно. Мы рады быть там, где мы есть на данный момент.

Я думаю, что "Манчестер Сити", в конце концов, также будут бороться за победу в АПЛ. Они переживают что-то, что, вероятно, никогда раньше не случалось. Они имеют новые травмы после каждого матча. Это очень плохая ситуация", сказал Мареска.