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Мареска: Я думаю, что Манчестер Сити будут бороться за победу в АПЛ
Энцо высказался о борьбе за титул в АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска поделился своими мыслями о борьбе за титул в АПЛ.
"Мы почти на полпути, поэтому таблица отражает место команд и то, где они находятся. "Ливерпуль" прекрасно играет с первого дня. Команда уже переживает такие моменты, это важно. Мы рады быть там, где мы есть на данный момент.
Я думаю, что "Манчестер Сити", в конце концов, также будут бороться за победу в АПЛ. Они переживают что-то, что, вероятно, никогда раньше не случалось. Они имеют новые травмы после каждого матча. Это очень плохая ситуация", сказал Мареска.
Добавим, что "Челси" сейчас занимают вторую позицию в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Марески имеют 35 очков по итогам 17-ти матчей.
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