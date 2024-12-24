Гвардиола прокомментировал спад формы форварда Ман Сити Холанда

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал спад формы норвежского форварда Эрлинга Холанда, который забил лишь один гол в последних шести матчах.

"Прежде всего, счастливого Рождества всем. Это о нас, это не только об одном футболисте. Когда Эрлинг был результативным, то это также было благодаря команде. Он очень важен для нас, мы должны использовать его лучше.

Причина заключается в этом, и в этом, и в этом, и в этом. Это про нас, про всех. Ребята бегают больше, чем когда-либо. Много мелких деталей делают нас не такими хорошими, как мы были", - сказал специалист.