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Гвардиола прокомментировал спад формы форварда Ман Сити Холанда
Это касается всей команды (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал спад формы норвежского форварда Эрлинга Холанда, который забил лишь один гол в последних шести матчах.
"Прежде всего, счастливого Рождества всем. Это о нас, это не только об одном футболисте. Когда Эрлинг был результативным, то это также было благодаря команде. Он очень важен для нас, мы должны использовать его лучше.
Причина заключается в этом, и в этом, и в этом, и в этом. Это про нас, про всех. Ребята бегают больше, чем когда-либо. Много мелких деталей делают нас не такими хорошими, как мы были", - сказал специалист.
Сейчас "Манчестер Сити" занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. Команда имеет 27 очков, по итогам 17-ти матчей.
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