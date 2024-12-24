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Манчестер Юнайтед отменил рождественскую вечеринку

Англия

Омар Беррада лично уведомил об этом персонал

Манчестер Юнайтед отменил рождественскую вечеринку

Getty Images/Global Images Ukraine

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Рождественское настроение в лагере "Манчестер Юнайтед" было испорчено неожиданным решением руководства клуба отменить традиционную праздничную вечеринку. Об этом сообщает издание The Athletic.

Генеральный директор "красных дьяволов" Омар Беррада лично сообщил персоналу об отмене вечеринки. Один из присутствующих даже воскликнул: "Вау!"

Капитан команды Бруну Фернандеш предложил взять на себя все расходы, связанные с организацией вечеринки. Однако руководство клуба отклонило это предложение.

"Манчестер Юнайтед" сэкономил около 250 000 фунтов стерлингов.

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Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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