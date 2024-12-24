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Манчестер Юнайтед отменил рождественскую вечеринку
Омар Беррада лично уведомил об этом персонал
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Рождественское настроение в лагере "Манчестер Юнайтед" было испорчено неожиданным решением руководства клуба отменить традиционную праздничную вечеринку. Об этом сообщает издание The Athletic.
Генеральный директор "красных дьяволов" Омар Беррада лично сообщил персоналу об отмене вечеринки. Один из присутствующих даже воскликнул: "Вау!"
Капитан команды Бруну Фернандеш предложил взять на себя все расходы, связанные с организацией вечеринки. Однако руководство клуба отклонило это предложение.
"Манчестер Юнайтед" сэкономил около 250 000 фунтов стерлингов.
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