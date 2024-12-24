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Нападающий Ливерпуля про два года в клубе: Некоторые игроки думали, что я здесь уже гораздо дольше
Футболист дал интервью клубному сайту
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ливерпуля" рассказал про два года пребывания в клубе.
Коли Гакпо, присоединившийся к "Ливерпулю" зимой 2023 года, дал интервью клубному сайту. По его словам, он надеется провести в клубе много лет.
"Я наслаждаюсь каждой минутой, проведённой здесь, — сказал 18-й номер в интервью. Для меня это были фантастические два года.
Конечно, многое произошло — много хороших моментов, несколько менее хороших моментов, но я многому научился. Я очень рад, что нахожусь здесь, в клубе, и надеюсь, что проведу здесь ещё много лет!
Я думаю, что сейчас мы как команда находимся в хорошем положении, и я очень рад, что могу внести свой вклад. На днях мы говорили об этом, некоторые игроки думали, что я здесь уже гораздо дольше. Но прошло всего два года, так что, надеюсь, впереди ещё много лет", - сказал Гакпо,
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Коди Гакпо провёл за "Ливерпуль" 104 матча, в которых забил 32 гола и отдал 12 ассистов.
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