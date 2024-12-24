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Ливерпуль хочет подписать одноклубника Забарного

Англия

Милош Керкеза может стать игроком красных

Ливерпуль хочет подписать одноклубника Забарного

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" серьезно заинтересован в подписании левого защитника "Борнмута" Милоша Керкеза. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, кроме "красных", к услугам футболиста также проявляют интерес "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Милоша в текущем сезоне за "Борнмут" забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 17 матчах.

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Ливерпуль Борнмут Милош Керкез
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Екатерина Власова
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