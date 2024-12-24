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Ливерпуль хочет подписать одноклубника Забарного
Милош Керкеза может стать игроком красных
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" серьезно заинтересован в подписании левого защитника "Борнмута" Милоша Керкеза. Об этом сообщает Football Insider.
По информации источника, кроме "красных", к услугам футболиста также проявляют интерес "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
Милоша в текущем сезоне за "Борнмут" забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 17 матчах.
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Источник:Football Insider
Опубликовал: Екатерина Власова
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