Капитан Челси вернулся к полноценным тренировкам

Сегодня, 24 декабря, капитан "Челси" Рис Джеймс присоединился к занятию с общей группой.

Футболист принял участие в тренировке перед матчем против "Фулхэма", который состоится 26 декабря.

Напомним, что Рис Джеймс восстанавливается после травмы подколенного сухожилия. Правый защитник в текущем сезоне сыграл 4 матча - 241 минуту.