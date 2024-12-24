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Капитан Челси вернулся к полноценным тренировкам
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Фото: chelseafc.com
Сегодня, 24 декабря, капитан "Челси" Рис Джеймс присоединился к занятию с общей группой.
Футболист принял участие в тренировке перед матчем против "Фулхэма", который состоится 26 декабря.
Напомним, что Рис Джеймс восстанавливается после травмы подколенного сухожилия. Правый защитник в текущем сезоне сыграл 4 матча - 241 минуту.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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