Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Коди Гакпо высказался по заканчивающемуся контракту нападающего: Он делает команду лучше
Оптимистичный вариант
Getty Images/Global Images Ukraine
Коди Гакпо высказался по заканчивающемуся контракту нападающего
Нападающий "мерсисайдцев" желает, чтобы Салах продолжал играть за "Ливерпуль". Нидерландский нападающий оценил игру Салаха на высоком уровне и сказал, что египтянин делает команду лучше.
"То, чему мы все являемся свидетелями, — это нечто особенное. Количество голов, которые он забивает, а также результативные передачи, которые он отдаёт, то, как он играет, как он ставит других нападающих или полузащитников, таких как я, в положение, когда они могут забить и быть опасными, — всё это на высоком уровне.
Я надеюсь, что мы и он сможем продолжать в том же духе ещё долгое время. Нам очень повезло, что он у нас есть, и мы гордимся тем, что можем быть его товарищами по команде и стараться сделать его лучше. И он тоже старается сделать нас лучше", - сказал Гакпо.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Мохамед Салах забил 18 голов и отдал 15 голевых передач во всех турнирах. Контракт египтянина с клубом действителен до 2025 года.
Популярное сейчас
- Сборная новых имен в украинском футболе. Вратарь
- “Никогда не позволю себе стать инструментом политических манипуляций”. Известно, как Тимощук защищал свою позицию перед УАФ
- Динамо не захотело подписывать форварда из европейского чемпионата - СМИ
- Но дело не в допинге. На Мудрика подали в суд на Кипре и в Украине
- Предательства, прощение и новое счастье: история любви Джека Грилиша и Саши Эттвуд
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола