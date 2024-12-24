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Коди Гакпо высказался по заканчивающемуся контракту нападающего: Он делает команду лучше

Англия

Оптимистичный вариант

Коди Гакпо высказался по заканчивающемуся контракту нападающего: Он делает команду лучше

Getty Images/Global Images Ukraine

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Коди Гакпо высказался по заканчивающемуся контракту нападающего

Нападающий "мерсисайдцев" желает, чтобы Салах продолжал играть за "Ливерпуль". Нидерландский нападающий оценил игру Салаха на высоком уровне и сказал, что египтянин делает команду лучше.

"То, чему мы все являемся свидетелями, — это нечто особенное. Количество голов, которые он забивает, а также результативные передачи, которые он отдаёт, то, как он играет, как он ставит других нападающих или полузащитников, таких как я, в положение, когда они могут забить и быть опасными, — всё это на высоком уровне.

Я надеюсь, что мы и он сможем продолжать в том же духе ещё долгое время. Нам очень повезло, что он у нас есть, и мы гордимся тем, что можем быть его товарищами по команде и стараться сделать его лучше. И он тоже старается сделать нас лучше", - сказал Гакпо.

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В этом сезоне Мохамед Салах забил 18 голов и отдал 15 голевых передач во всех турнирах. Контракт египтянина с клубом действителен до 2025 года.

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Источник:
Mirror
Опубликовал: Владислав Прийменко
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