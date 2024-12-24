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Нидерландский вингер Ливерпуля рассказал об ожиданиях матча с Лестером и встрече с Ван Нистелроем

Англия

Встретится со своим бывшим тренером

Нидерландский вингер Ливерпуля рассказал об ожиданиях матча с Лестером и встрече с Ван Нистелроем

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нидерландский вингер "Ливерпуля" рассказал об ожиданиях матча с "Лестером" и встрече с Ван Нистелроем.

Коди Гакпо в интервью клубному сайту рассказал, чему его научил Ван Нистелрой в ПСВ и работе с ним, в качестве главного тренера нидерландского клуба.

"Он был моим тренером по нападению, когда я немного поиграл за первую команду, а также когда я был в академии. Я многому у него научился и очень благодарен за все эти уроки. Он также был моим главным тренером в последнем сезоне, который я провёл в "ПСВ", так что я очень благодарен за все уроки, которые он мне преподал, и для меня было честью получать от него эти знания", - сказал Гакпо

Напомним, что Гакпо перешёл в "Ливерпуль" из "ПСВ" в январе 2023 года за 42 млн.

"Ливерпуль" встретится с "Лестером" 26 декабря в 22:00 по киевскому времени.

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Рууд ван Нистелрой Ливерпуль Лестер Сити Коди Гакпо
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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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