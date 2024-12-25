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Полузащитник Ливерпуля поздравил с Рождеством и показал, как отметил свой 26-й день рождения. Фото

Англия

Футболист показал в Instagram

Полузащитник Ливерпуля поздравил с Рождеством и показал, как отметил свой 26-й день рождения. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник Ливерпуля показал, как отметил свой 26-й день рождения. Фото

Алексис Мак Аллистер выложил фотографии с воздушными шарами и числом 26, которое показывает возраст футболиста. Аргентинец поблагодарил всех, его поздравивших и также пожелал счастливого Рождества на фоне новогодней ёлки.

"Спасибо большое всем, кто нашел время, чтобы отправить мне сообщение и пожелания! Счастливого Рождества", - написал Мак Аллистер.

В комментарии пришёл партнёр футболиста по клубу Ибраима Конате, который обратил внимание на собаку. Французский футболист с юмором попросил, чтобы Мак Аллистер привёл собаку на тренировочную базу "Ливерпуля".

"Приведи свою собаку в Аксу", - написал защитник.

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В этом сезоне Мак Аллистер провёл 23 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола.

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Источник:
Instagram
Опубликовал: Владислав Прийменко
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