Манчестер Сити – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Недавно "Эвертон" уже приезжал в Манчестер, где противостоял "Юнайтед" и уступил там со счетом 0:4. Однако после встречи они сделали много выводов и начали побеждать и не пропускать от топовых соперников.

Поэтому на этот раз приезд в Манчестер для них должен быть более легким, они уже с опытом и неплохим багажом знаний. Смогут ли "ириски" лучше пройти экзамен Манчестером в этот раз?

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в четверг, 26 декабря.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Эвертон" Смотреть трансляцию

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