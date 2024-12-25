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Манчестер Сити – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Виталий Миколенко готов к очередному манчестерскому вызову

Манчестер Сити – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Недавно "Эвертон" уже приезжал в Манчестер, где противостоял "Юнайтед" и уступил там со счетом 0:4. Однако после встречи они сделали много выводов и начали побеждать и не пропускать от топовых соперников.

Поэтому на этот раз приезд в Манчестер для них должен быть более легким, они уже с опытом и неплохим багажом знаний. Смогут ли "ириски" лучше пройти экзамен Манчестером в этот раз?

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в четверг, 26 декабря.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Эвертон"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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