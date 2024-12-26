Манчестер Сити – Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

День подарков в Англии, 26 декабря. Все собираются на футбол, чтобы получить приятные эмоции, но может ли команда Гвардиолы в нынешнем состоянии сделать своим фанатам действительно хороший подарок?

Матч против "Эвертона" выглядит как непростой вызов. Команда Миколенко в последнее время стала настоящим криптонитом для грандов.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в четверг, 26 декабря.

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Английская Премьер-лига. 18-й тур.

26 декабря. 14:30. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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