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Манчестер Сити – Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Какой подарок для болельщиков подготовил Пеп Гвардиола?

Манчестер Сити – Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

День подарков в Англии, 26 декабря. Все собираются на футбол, чтобы получить приятные эмоции, но может ли команда Гвардиолы в нынешнем состоянии сделать своим фанатам действительно хороший подарок?

Матч против "Эвертона" выглядит как непростой вызов. Команда Миколенко в последнее время стала настоящим криптонитом для грандов.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в четверг, 26 декабря.

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Английская Премьер-лига. 18-й тур.

26 декабря. 14:30. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Эвертон"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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