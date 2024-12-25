Челси – Фулхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Можно ли ничьи против грандов называть снятым скальпом? Затрудняемся ответить окончательно, но то, что "дачники" умеют отбирать очки у сильных соперников — это факт.

Точно непростым соперником является "Челси" и смогут ли они выдать очередной топовый перформанс, чтобы испортить настроение гранда? Вполне возможно.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в четверг, 26 декабря.

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