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Челси – Фулхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Марку Силва хочет снять очередной скальп
Getty Images / Global Images Ukraine
Можно ли ничьи против грандов называть снятым скальпом? Затрудняемся ответить окончательно, но то, что "дачники" умеют отбирать очки у сильных соперников — это факт.
Точно непростым соперником является "Челси" и смогут ли они выдать очередной топовый перформанс, чтобы испортить настроение гранда? Вполне возможно.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в четверг, 26 декабря.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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