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Челси – Фулхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Марку Силва хочет снять очередной скальп

Челси – Фулхэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Можно ли ничьи против грандов называть снятым скальпом? Затрудняемся ответить окончательно, но то, что "дачники" умеют отбирать очки у сильных соперников — это факт.

Точно непростым соперником является "Челси" и смогут ли они выдать очередной топовый перформанс, чтобы испортить настроение гранда? Вполне возможно.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в четверг, 26 декабря.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Челси" — "Фулхэм"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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