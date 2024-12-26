Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси – Фулхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Энцо Мареска попытается вернуться на победный путь
Getty Images / Global Images Ukraine
"Челси" на прошлой неделе впервые за долгое время потерял очки в матче против "Эвертона". Там вышла нулевая ничья и впервые за очень долгое время лондонцы покинули поле без забитого гола.
Сильно ли это повлияет на их состояние и последующие матчи? Покажет только время. Однако есть ощущение, что на такую молодую команду действительно это может повлиять в негативном смысле.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в четверг, 26 декабря.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Английская Премьер-лига. 18-й тур.
26 декабря. 17:00. Лондон. "Стемфорд Бридж"
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Экс-звезда Реала может присоединиться к Жироне
- Торговый оборот компании президента Металлиста 1925 равен ВВП Италии
- Министр РФ Лавров: Россию не устраивает перемирие с Украиной
- "Тебя отстранили, а ты поехал развлекаться", - Цыганык раскритиковал Мудрика за поездку на бой Усика
- Предательства, прощение и новое счастье: история любви Джека Грилиша и Саши Эттвуд
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы