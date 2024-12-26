Челси – Фулхэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Челси" на прошлой неделе впервые за долгое время потерял очки в матче против "Эвертона". Там вышла нулевая ничья и впервые за очень долгое время лондонцы покинули поле без забитого гола.

Сильно ли это повлияет на их состояние и последующие матчи? Покажет только время. Однако есть ощущение, что на такую ​​молодую команду действительно это может повлиять в негативном смысле.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в четверг, 26 декабря.

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Английская Премьер-лига. 18-й тур.

26 декабря. 17:00. Лондон. "Стемфорд Бридж"

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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