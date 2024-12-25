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Ливерпуль – Лестер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Непростое начало Руда ван Нистелроя в новом клубе
Getty Images / Global Images Ukraine
Чрезвычайно сложный матч для "Лестера", учитывая уровень соперника и место проведения матча. Выезд на "Энфилд" сложен для любой команды, а если мы говорим об аутсайдере этого сезона АПЛ, то тем более.
Однако "лисы" сделают все от себя зависящее, чтобы получить хоть какой-то результат для собственных болельщиков.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 26 декабря.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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