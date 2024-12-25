Ливерпуль – Лестер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Чрезвычайно сложный матч для "Лестера", учитывая уровень соперника и место проведения матча. Выезд на "Энфилд" сложен для любой команды, а если мы говорим об аутсайдере этого сезона АПЛ, то тем более.

Однако "лисы" сделают все от себя зависящее, чтобы получить хоть какой-то результат для собственных болельщиков.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 26 декабря.

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1.11 10.50 23.00 Узнать больше

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